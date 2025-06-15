Подростки в Нижнем Новгороде разгромили киоск с мороженым

В Нижнем Новгороде группа молодых людей устроила погром в киоске, где продавали мороженое. По этому инциденту проводится проверка, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел региона.

В интернете появились фотографии, на которых видно, как группа молодых людей забралась на прилавок с мороженым, расположенный на Нижневолжской набережной. Они взломали крышку и начали разбрасывать упаковки с мороженым.

«Сегодня в ОВД от владельца фургона с мороженым поступило сообщение о том, что неизвестные подростки вскрыли его и разбросали мороженое на набережной. Сотрудники полиции проводят проверку», — заявили в ведомстве.

Согласно предварительной информации, «развлечения» подростков стоили владелице фургона с мороженым около миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что на Кубани задержали троих мужчин, пытавшихся за деньги поджечь релейный шкаф.