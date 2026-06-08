Ранение гранатой в детстве и 60 лет в медицине: 90-летний травматолог из Подмосковья празднует день рождения на работе

В Долгопрудном врача травматолога-ортопеда детской поликлиники Аркадия Федоровича Мадюдю поздравили с 90-летним юбилеем. Торжество прошло прямо на рабочем месте — в Долгопрудненской клинической больнице, сообщил REGIONS.

К поздравлениям присоединились главный врач медучреждения Сергей Торубаров и заместитель главы округа Светлана Курсова. В адрес юбиляра в этот день прозвучало множество теплых слов и пожеланий.

Несмотря на почтенный возраст, Аркадий Федорович продолжает трудиться и помогать маленьким пациентам. Его общий стаж в медицине насчитывает около 60 лет, из которых 40 он посвятил Долгопрудненской больнице, рассказали в администрации. Более двух десятилетий врач возглавлял травматологическое отделение.

Решение стать врачом, как поясняет сам Аркадий Мадюдя, созрело у него еще в детстве. Во время Великой Отечественной войны он получил тяжелое ранение при взрыве гранаты и затем пять суток находился без сознания.

«Но я через пять суток пришел в сознание. Потом длительно лечился, были парализована правая рука, правая нога, тяжелая черепно-мозговая травма. У меня сейчас в данный момент еще до сотни осколков есть в теле. Я, когда пришел в сознание, тогда себе дал слово, что буду лечить людей», — вспоминает врач.

Тому обещанию, которое он дал себе тогда, он хранил верность всю жизнь, подчеркивают коллеги.

«Люблю работу. Это самое главное, что у меня есть в жизни. Когда ухожу на выходные, я не знаю, куда себя девать. Я люблю работать. И работаю я сейчас на уровне. Фору дам любому молодому врачу», — сказал Аркадий Федорович.

За десятилетия профессиональной деятельности, по данным издания, Аркадий Федорович вернул здоровье сотням людей и провел огромное количество высокосложных хирургических вмешательств. Когда наступил официальный пенсионный возраст, медик, по словам коллег, и не подумал останавливаться — он продолжал делать операции вплоть до достижения 80 лет. А в наши дни он трудится в должности врача-травматолога детского отделения Долгопрудненской больницы, принимая маленьких пациентов.

«Во время работы я спас сотни людей от смерти. Тысячи рук, ног от ампутации, удлинял конечности, замещал дефекты костей. Разные операции были», — поделился врач.

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