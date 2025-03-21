Ранены полицейские, задержаны протестующие: чего ожидать в случае ареста Имамоглу

Газета Hürriyet проанализировала, как может развиваться ситуация после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу. Одна из версий экспертов — доверенное лицо может назначить МВД Турции. В настоящее время митинги в поддержку мэра продолжаются.

По данным издания, Имамоглу предстанет перед судом не позднее воскресенья, 23 марта. По мнению экспертов, политические события в городе могут развиваться по одному из четырех сценариев. Первый вариант — суд примет решение об освобождении мэра. В таком случае он сможет вернуться к выполнению своих рабочих обязанностей в прежнем режиме. Второй вариант — мэра освободят, однако обвинения не снимут. Тогда следствие будет продолжаться, а значит, он не сможет выполнять функции главы города.

«Министерство внутренних дел может, при необходимости, сместить его (задержанного мэра Стамбула. — Прим. ред.) с должности и назначить вместо него доверенное лицо», — предполагает газета Hürriyet.

По мнению аналитиков, третий сценарий развития событий — арест за помощь террористической организации, в чем его и подозревают. Тогда Министерство внутренних будет обязано назначить доверенное лицо. Если же мэра арестуют по причине организации организованной преступности, то тогда во время муниципального собрания Стамбула будет объявлено имя нового мэра.

Пока решается судьба и карьера мэра, в Стамбуле продолжаются акции в его поддержку. Лидер крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Турции Озгюр Озель заявил, что мероприятия будут продолжены, сообщило РИА Новости. Политик призвал участников акции не нападать на полицейских.

Глава МВД страны Али Ерликая в соцсети Х проинформировал о задержании более 50 человек. Их подозревают в публикации провокационных постов в соцсетях. По его словам, 16 сотрудников правоохранительных органов получили ранения во время акций в поддержку мэра.

«В результате скоординированных усилий нашего управления были задержаны 54 подозреваемых, и работа по задержанию других подозреваемых продолжается», — написал Ерликая.

Ранее сообщалось, что в Турции арестовали 37 человек за провокационные посты в соцсетях.