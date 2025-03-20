Правоохранители Турции арестовали 37 человек за их посты в соцсетях

На фоне задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу в социальных сетях стали появляться провокационные посты. За их написание было арестовано 37 человек. Об этом сообщил в социальной сети Х Али Ерликая, глава турецкого Министерства внутренних дел.

Имамоглу задержали в связи с делом некоей организации, которая связана с коррупцией и подкупами. Сам он пообещал не сдаваться под давлением властей и назвал Эрдогана тираном. После этого в турецком обществе начались волнения. В социальных сетях, в которых временами начали наблюдаться перебои в работе, стали появляться провокационные записи.

«Были обнаружены провокационные посты в социальных сетях. Из 261 выявленного подозреваемого 37 были арестованы», — указал Ерликая.

Помимо этого, стало известно, что Имамоглу стал давать показания правоохранителям.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе выразили беспокойство задержанием мэра Стамбула. Фон дер Ляйен предложила Эрдогану уважать демократические ценности. Она также заявила о глубокой обеспокоенности из-за таких событий в Турции.