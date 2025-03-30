Расчет женщин-дроноводов ВСУ уничтожен в ДНР под Константиновкой

В российских силовых структурах ТАСС сообщили , что в Донецкой Народной Республике вблизи населенного пункта Константиновка операторы 6-й мотострелковой дивизии уничтожили женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины.

По данным агентства, расчет БПЛА противника из числа женщин удалось ликвидировать при помощи FPV-дронов. Военнослужащие России рассказали, что операция по ликвидации проходила в несколько этапов. Сначала военные провели воздушную разведку. Так был обнаружен ретранслятор противника, который был уничтожен при помощи FPV-дронов. После был уничтожен пункт управления вместе с расчетом.

«Операторы 6-й мотострелковой дивизии ударами FPV-дронов уничтожили под Константиновкой расчет БПЛА противника из числа женщин», — сообщили в силовых структурах.

Ранее блогер Юрий Подоляка в своем телеграм-канале рассказал, что ВС РФ начали наступление на Константиновку. По его данным, наступление охватывает фронт от Часова Яра до Мирнограда.

Ранее сообщалось, что Россия готовится к отражению в Крыму атак дронов и катеров ВСУ с десантом.