На полигоне подразделения, входящие в состав группировки войск «Днепр», проводят учения по отражению атак, которые могут быть совершены с применением катеров с десантом и беспилотных летательных аппаратов противника на побережье Крыма. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерстве обороны Российской Федерации.

Подчеркивается, для того чтобы предотвратить вероятное проникновение вражеских беспилотных летательных аппаратов, а также высадку диверсантов и вражеского десанта, подразделения группировки войск «Днепр», которые защищают Крым, постоянно тренируются в различных видах боя для защиты морского побережья. Они всегда готовы к боевым действиям.

На дальних морских границах действуют танки и артиллерийские орудия, а более близкие рубежи контролируются 120-мм минометами. В случае высадки противника на побережье его всегда готовы встретить стрелковые подразделения Вооружённых сил России.

В Минобороны добавили, что в ходе учений в Крыму, направленных на повышение боеспособности, подразделения «Днепр» также тренируются в поиске и уничтожении диверсионных групп преступного киевского режима.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы стали прикрываться американской организацией при попытке вербовки россиян. Они через популярные онлайн-платформы связываются с с гражданами РФ, в частности с лицами, имеющими отношение к военной службе, предлагая им сотрудничество с RAND Corporation за солидное вознаграждение.