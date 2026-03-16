«Битва за битвой» (18+) получила «Оскар» за лучший фильм, сообщил newsnn.ru. Редактор соцмедиа NewsNN Илья Лосев поделился мнением, что позволило картине Пола Томаса Андерсона, представленной в 14-ти номинациях, получить шесть «Оскаров».

По мнению эксперта, очередная громкая премьера вновь расколола зрительскую аудиторию. Этот раскол идеально рифмуется с самой идеей фильма. Сторонники новой работы Андерсона видят в ней иносказательное зеркало 2020-х — эпохи, когда общество утратило былую целостность. Однако даже если в реальности приходится занимать чью-то сторону, на экране полезно посмеяться над всеми сразу. Иначе, как предупреждает картина, легко скатиться в отчаяние и разделить судьбу героя в исполнении актера Леонардо Ди Каприо.

«Может, это и не лучший фильм Андерсона, но никогда он еще не был так актуален для целой планеты. А будут ли его помнить, как „Нефть“, покажет лишь время», — высказал мнение редактор соцмедиа NewsNN Илья Лосев.

Эксперт высказал мнение, что главное достоинство «Битвы за битвой» — актерский состав. Лента вошла в историю как первый лауреат премии в только что учрежденной категории «Лучший кастинг». ДиКаприо, по мнению эксперта, безупречно справился с ролью, хотя и не стал центральной фигурой фильма. В списке номинантов оказались сразу двое мужчин — Шон Пенн и Бенисио Дель Торо, — а также Тияна Тейлор, чья игра, по мнению Лосева, не уступает коллегам-мужчинам.

