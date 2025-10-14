Раскопки в Подмосковье: ученые выяснили, зачем в черепе мамонта прятали клад

В научном журнале «Археология, этнография и антропология Евразии» вышла тематическая статья, посвященная уникальным находкам на территории Зарайска, сообщил REGIONS. Ее авторы — научный сотрудник Коломенско-Зарайского музея-заповедника Сергей Лев и его коллега Мария Желтова — поделились результатами нового исследования.

Систематическому изучению темы способствовала сенсационная, по оценкам археологов, находка, обнаруженная на зарайской стоянке в 2018 году. Тогда был найден целый ритуальный комплекс, куда входил клад, следы охры и бифасиальный наконечник, помещенный в отдельную яму неподалеку. После этого открытия научному сообществу потребовалось собрать воедино все данные о схожих объектах, найденных не только в Зарайске, но и на знаменитой стоянке «Костенки-1», считающейся эталоном для изучения культуры того времени.

Разгадку предоставила очередная археологическая находка: спустя несколько лет на соседнем участке этой же стоянки был обнаружен новый клад, помещенный внутрь черепа мамонта. Его изучение находится на начальной стадии, однако, по утверждению специалистов, он полностью соответствует выстроенной научной концепции. Самый ранний аналогичный клад в Зарайске был найден еще в начале 2000-х годов, что дало исследователям возможность проследить эволюцию данной традиции.

Проведя комплексный анализ всей имеющейся информации, ученые сформулировали ключевой вывод. Сокрытие ценностей не являлось бытовым действием или стечением обстоятельств. Это была осознанная ритуальная практика, которая существовала на протяжении длительного периода среди носителей костенковско-авдеевской археологической культуры — примерно 16-20 тысяч лет назад. Данный обряд представлял собой составной элемент более масштабного культурного феномена, известного в науке как восточный граветт.

