Раскручивали мусорный бак с котенком: подростки пояснили, что грубо обращались с животным ради забавы

Сотрудники правоохранительных органов установили личности 11-летних подростков, которые издевались над котенком в кузбасском городе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной полиции.

По информации издания, правоохранители узнали о происшествии во время мониторинга социальных сетей. На видео видно, что школьники поместили котенка в мусорный бак, который затем раскрутили. Сотрудники правоохранительных органов провели с двумя подростками профилактическую беседу. Школьникам пояснили, что за жестокое обращение с животными предстоит нести ответственность, согласно законодательству РФ. Соответствующие беседы проведены с родителями ребят.

«Они (подростки. — Прим. ред.) пояснили, что грубо обращались с животным ради забавы», — указано в сообщении.

По данным ведомства, подростки принесли извинения за свой поступок. По факту данного дела собраны материалы, которые передали в комиссию по делам несовершеннолетних. После ознакомления специалисты примут решение относительно наказания. Инцидент произошел в Мариинске.

