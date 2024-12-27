Раскрыт список депутатов, кто поддержал переименование улиц в Кирове

В СМИ появился список депутатов, которые положительно отреагировали на переименование улиц в Кирове, сообщил Newsler.ru. Издание обратило внимание, что местная администрация отказалась раскрывать эти данные по запросу редакции.

В местной администрации на запрос Newsler.ru ответили, что голосование проводили с использованием карточек, поэтому запрашиваемой информацией они не располагают. Редакция сомневается, что в администрации не могли предоставить данные о голосовании. Согласно протоколу, во время голосования должны фиксировать каждое «за», «против» или «воздержались».

«Соответственно, данная информация у властей должна быть, однако они, вероятно, не сочли нужным обнародовать ее», — предположил Newsler.ru.

В редакции предположили, что местная администрация могла специально скрыть данные из-за роста недовольства горожан. Издание сообщило, что после переименования в Кирове появятся следующие улицы: Никитская, Успенская, Морозовская, Всесвятская, Владимирская, Защитников Отечества и Альберта Лиханова. С карты города исчезнут некоторые улицы, в частности, Розы Люксембург, Карла Либкнехта и Карла Маркса.

Список депутатов опубликовал телеграм-канал «Красный Киров». По данным канала, «за» проголосовали 20 депутатов из партии «Единая Россия», четыре представителя ЛДПР и один депутат из партии «Новые люди». Четыре человека из СР воздержались. Против выступили два депутата из КПРФ.

Ранее сообщалось, что краевед Селивановский поделился воспоминаниями, как болезненно переживал переименование Ижевска.