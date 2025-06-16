Раскрыта сумма задолженности участницы Pussy Riot Алехиной

По данным издания, на данный момент задолженность не стала причиной для блокировки счетов Алехиной в РФ. Против общественницы заведено шесть исполнительных производств. Активистка находится в федеральном розыске.

По информации издания, общественница покинула РФ в 2022 году. Она проживает в Исландии. В 2023 году на основании решения местного парламента девушке разрешили стать гражданкой Исландии. По данным российских СМИ, общественницу могут подозревать в финансировании терроризма. Против нее возбуждено уголовное дело. Предположительно, участницу группы в РФ объявляли в розыск дважды.

Другие участницы коллектива также объявлены в розыск, сообщил ТАСС. После 2022 года группа продолжила концертную деятельность в разных странах. Солистки заявляли, что вырученные от одного из мероприятий средства будут переданы для помощи пациентам киевской детской больницы.

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