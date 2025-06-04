Раскрыто кодовое название протокола в случае смерти принцессы Уэльской от рака

Королевский обозреватель Бертран Декерс в книге, которая будет презентована общественности 11 июня, рассказал, как королевская семья готовилась к смерти принцессы Уэльской Кэтрин (Кейт Миддлтон) в случае неуспешного лечения от рака, сообщил Le Figaro.

По информации издания, подобные данные обычно засекречена. Информация о шифрах размещена в протоколах. Разрабатывать план на случай смерти одного из членов — обычная практика королевской семьи. Каждому документу дают кодовое название.

«Букингемский дворец выбрал название „Операция „Рединг Бридж“ для обозначения протокола, предусмотренного в случае смерти принцессы Уэльской», — указано в материале.

По данным обозревателя, название придумал лично принц. Рединг — это родной город принцессы. Сокращенное название операции — О.Р.Б. — также имеют особенную расшифровку. Оно символизирует жемчужину Башни Святого Петра. По королевской традиции, в день главной церемонии в руку кладут круглый шар, который ассоциируется с земным шаром. По данным обозревателя, кодовое название — это своеобразное признание в любви принцессе от принца Уильяма.

Издание напомнило, что принцесса сама рассказала публике о болезни. Затем примерно на год она пропала из поля зрения людей. Предполагается, что ей назначали химиотерапию. Позже стало известно о ремиссии.

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