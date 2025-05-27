Карл III раскритиковал Трампа в первой за полвека тронной речи

Британский монарх Карл III произнес первую за 50 лет тронную речь в парламенте Канады, назвав текущий момент «критическим» для страны, передает РИА Новости.

Британский король подчеркнул приверженность Канады демократическим ценностям, включая верховенство закона и свободу. Выступление Карла III рассматривают как реакцию на неоднократные заявления Дональда Трампа о возможном присоединении Канады к США.

«Демократия, плюрализм, верховенство закона, самоопределение и свобода — это ценности, которыми дорожат канадцы и которые правительство намерено защищать», — подчеркнул Карл III.

Британские СМИ сообщают о попытках правительства Великобритании предотвратить вовлечение монарха в американо-канадские противоречия.

Напомним, британский король остается главой государства для 14 стран Содружества, включая Канаду.

Ранее сообщалось, что переговоры ЕС и США по санкциям против России провалились.