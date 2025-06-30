Раскрыто содержание райдера повысившего ценник на корпоративы Нагиева

Представители ивент-агентств рассказали, что телеведущий и актер Дмитрий Нагиев повысил ценник на свою работу до €100 тыс., сообщило интернет-издание «Абзац».

Представители ивент-агентств сообщили, что потенциальные заказчики должны предоставить актеру написанный сценарий. Телеведущий теперь не пишет сценарии самостоятельно. По словам экспертов, телеведущий поменял условия своего райдера. Полгода назад организаторам предстояло подготовить немаленький запас еды, 18-летний люксовый виски, соевое и безлактозное молоко, сок имбиря. Теперь же требования изменены: безалкогольные напитки и легкие закуски.

По словам экспертов, мероприятие вместе с Дмитрием посещают два его администратора. В райдере указано, что им необходимо предложить легкий ужин. Артист согласится появиться перед публикой при условии, если гонорар получит наличными. Работает телеведущий по предоплате. Для договоренностей о выступлении на конкретную дату предстоит передать артисту €20 тыс.

По информации издания, у актера есть еще один источник дохода. В Дубае он проводит курсы личностного роста. Кроме того, принимает участие в различных съемках.

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