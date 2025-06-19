Выступит с концертом и посетит театр: в РФ приедет американская поп-звезда Джейсон Деруло

По информации канала, каждый концерт в РФ принесет исполнителю хитов Wiggle, Swalla, Jaleby Baby по $1 млн. Встретиться с музыкантом можно будет в Москве и Санкт-Петербурге. После переговоров, которые длились полтора месяца, организаторы и представитель певца согласовали даты. Так, 26 сентября шоу состоится в Москве в «ЦСКА Арена». Для мероприятия в Петербурге выбрана площадка «СКА Арена». Концерт анонсирован на 28 сентября.

По данным канала, Джейсон Деруло в райдере указал такие требования: четыре вида фрешей, включая клюквенный, целые овощи для самостоятельной нарезки салата. Передвигаться по городу певец хочет на автомобиле, который не будет привлекать внимание общественности. Звезда и его команда будут проживать в отеле при условии, если на время их пребывания других постояльцев в здании не будет. Организаторы также обсудили, как американский певец может провести досуг в России.

«Деруло предложили сходить в Большой театр либо Мариинку — певец сам раньше занимался балетом и хочет насладиться искусством. Плюс — с ним едет его подтанцовка, не исключено, что у Джейсона в планах набрать себе танцоров в России», — сообщил Mash.

Ранее сообщалось, что певица Ани Лорак получила гражданство России.