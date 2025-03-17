Раскрыты изменения в правилах безопасности на концертах «Пикника» через год после «Крокуса»

Представители концертных площадок рассказали, усилили ли меры безопасности после трагических событий в «Крокус Сити Холле» члены музыкального коллектива «Пикник», сообщило интернет-издание «Абзац».

По данным издания, рок-группа выступит в Омске 17 марта. В начале апреля коллектив собирается встретиться с поклонниками в Санкт-Петербурге и Москве. Представители площадок рассказали, что представители группы не просили усилить меры безопасности или внести новые пункты в условия сотрудничества. Однако собеседники допустили, что организаторы мероприятий могли усилить сопровождение команды по требованию артистов.

По информации издания, в обязанности промоутера по требованию группы «Пикник» входит заключение договора с профессиональной службой безопасности. В сферу деятельности охраны входит обеспечение безопасности артистов и их имущества. В райдере указано, что в служебных помещениях не должно быть посторонних. Перед концертом начальник службы безопасности обязан провести инструктаж для директора «Пикника».

«Также „Абзацу“ удалось выяснить, что коллектив никогда не выступает на частных мероприятиях. Поклонники группы могут насладиться любимыми хитами только на сольных концертах», — говорится в статье.

С трагедии прошел практически год. Теракт произошел 22 марта. В тот день поклонники собрались на концерте группы «Пикник». Артисты выжили, забаррикадировавшись в гримерке. Помощница директора музыкального коллектива погибла.

Ранее сообщалось, что в США задержали предполагаемого организатора теракта в «Крокусе».