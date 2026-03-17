Расписалась и забыла: россиянка оформила брак с военным за четыре дня до его отправки, но жила с отцом своего ребенка

Житель Кузбасса после гибели брата — участника специальной военной операции — узнал, что за несколько дней до отправки в зону боевых действий он успел заключить брак, о котором семья ничего не знала. При этом, по его мнению, погибший ранее категорически не хотел создавать семью, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Мариинского городского суда Кемеровской области.

По данным пресс-службы, в ходе разбирательства выяснились подробности. Супруга погибшего никогда не жила с мужем — ни до, ни после регистрации брака. Она продолжала отношения с другим мужчиной, с которым вела совместное хозяйство и воспитывала общего ребенка. Автомобиль, приобретенный военнослужащим, фактически оказался в пользовании именно этого сожителя. Родственник пришел к выводу, что брак был фиктивным и оформлен исключительно ради получения выплат, положенных семье погибшего.

По информации пресс-службы, житель Кузбасса обратился в суд с требованием признать брак недействительным, а женщину — недостойной наследницей, лишив ее всех причитающихся средств.

«В части признания супруги брата истца недостойным наследником суд требования удовлетворил, лишив ее права на все выплаты, положенные членам семьи погибшего военнослужащего», — проинформировал официальный представитель Мариинского городского суда Кемеровской области Алексей Бушуев.

Ранее юрист Терновцов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как родственникам распознать фиктивный брак с участником СВО.