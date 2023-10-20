Распитие алкоголя в Доме культуры: тобольский чиновник прокомментировал фото

В детской комнате ДК села Малая Зоркальцева чиновники распивали спиртные напитки. Фото-доказательство быстро распространилось по интернету, что вызвало недоумение у людей. Megatyumen.ru попросил начальника отдела по делам культуры, молодежи и спорту администрации Тобольского района Анатолия Зырянова дать комментарий. Чиновник также присутствовал на фото.

На снимке видно, как за столом сидит несколько человек. Стол сервирован тарелками, стаканами, бокалами и кружками. Визуально можно предположить, что в бокалах налит коньяк. Местные жители были возмущены, что в ДК, где днем занимаются дети, организовали распитие спиртных напитков.

Тобольский чиновник Анатолий Зырянов рассказал, что 13 октября в Тобольском районе состоялся патриотический конкурс «Дмитриевская суббота». После мероприятия члены жюри, действительно, собрались для обсуждения итогов конкурса во внештатной обстановке.

«Я же присутствовал по поручению заместителя главы Тобольского района – меня направили в качестве представителя от администрации. На сегодняшний день я не пью, потому что придерживаюсь здорового образа жизни и прохожу курс лечения», – рассказал Зырянов «МегаТюмени»

Анатолий Зырянов отметил, что на фото видно, что перед ним стоит чашка с чаем. В компетентность чиновника не входит подготовка меню для остальных членов команды жюри.

Ранее в Белгороде произошел скандал. Заведующая детским садом нецензурно выразилась в адрес таксиста, который отказался вести ее с открытой бутылкой шампанского в руках.