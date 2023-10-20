Заведующую детсада не пустили в такси с шампанским: Педагог послала водителя на три буквы

В интернет-мессенджере появилась информация о том, что заведующая одного из детских садов Белгорода выразилась нецензурно в адрес таксиста, который не разрешил женщине садиться в машину с открытой бутылкой алкогольного напитка, сообщает bel.ru .

Редакция проверила информацию, обратившись за комментариями непосредственно к заведующей белгородского детского сада. Женщина рассказала, что имеет собственное авто, поэтому услугами такси не пользуется.

В министерстве городского управления образования сообщили, что заведующая, действительно, замешана в конфликте. С ней провели профилактическую беседу. Поведение педагога нельзя считать корректным.

Конфликт произошел, когда педагог с подругой вызвали такси. У них была открытая бутылка шампанского. Водитель предложил выпить алкогольный напиток или оставить бутылку, но в салон автомобиля брать ее запретил. Педагог назвала мужчину слишком принципиальным и послала на нецензурное слово из трех букв.

«С заведующей проведена беседа, ей сделано предупреждение о недопустимости подобного поведения, которое компрометирует не только коллектив возглавляемого ей учреждения, но и коллег по отрасли образования», - сообщили в управлении образования администрации Белгорода

Видео инцидента было размещено в интернет-мессенджере. Один из подписчиков сразу узнал женщину. Он отметил, что всегда посещает родительские собрания в детском учреждении и не может ошибиться.

Несмотря на то, что алкоголь может негативно воздействовать на организм человека, некоторые его разновидности в умеренном количестве помогают справиться с осенней депрессией. Так считает врач общей практики Мария Беляева. Подробности – в материале «Подмосковье сегодня».