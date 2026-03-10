Расправа над птицей и учебники как улики: в Балашихе ищут школьника, заколовшего голубя

Жителей микрорайона Железнодорожный в Балашихе потрясла жестокая расправа над птицей. Под уличной скамейкой случайные прохожие обнаружили тело голубя с торчащим из груди канцелярским предметом. Фотографии и видео с места происшествия обнародовал телеграм-канал «Железнодорожный Life», сообщил REGIONS.

Картина случившегося вызвала шок даже у видавших виды пользователей: птицу закололи простым карандашом, который так и остался в теле. Рядом злоумышленник бросил собственные школьные принадлежности — учебники и тетради. Судя по подписям на обложках, к расправе может быть причастен ученик четвертого класса одной из местных школ.

«Гуляли с подругой, увидели под лавкой голубя. Думали, что спит, но он оказался неживой. В его грудь кто-то воткнул карандаш. Рядом валялись тетради четвероклассника», — цитирует паблик свидетелей находки.

Юрист Гульназ Измайлова в разговоре с REGIONS пояснила: несмотря на то что голуби не относятся к редким видам, действия школьника подпадают под действие статьи 245 Уголовного кодекса («Жестокое обращение с животными»). По словам эксперта, ответственность за поступок несовершеннолетнего могут понести родители — им грозит штраф до 80 тыс. руб.

«Убийство голубя обойдется в 80 тысяч рублей родителям несовершеннолетних. При совершении убийства в присутствии детей, группой лиц или с особой жестокостью, наказание может быть более суровым, вплоть до лишения свободы», — прокомментировала Измайлова.

Психолог Марина Гринвальд обратила внимание, что подобные вспышки агрессии у детей нельзя оставлять без внимания — это серьезный сигнал для семьи и педагогов. Очевидцам случившегося рекомендуют не ограничиваться публикациями в социальных сетях, а обратиться с официальным заявлением в полицию, чтобы инициировать проверку.

«Подобное поведение не свойственно детям из здоровой среды, где с ранних лет прививают сопереживание через сказки и фильмы. Отсутствие эмпатии может привести к росту враждебности не только к животным, но и к людям», — подчеркнула эксперт.

