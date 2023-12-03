Расправиться с Китаем: Трамп рассказал избирателям о своей предвыборной программе

Экс-президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими избирателями в одном из штатов высказал мнение, что его возвращение в политику станет величайшим событием в истории, пишет The Daily Caller .

«Это будет величайшее возвращение в истории — я не говорю о политическом возвращении, потому что меня это не волнует — это будет величайшее возвращение для страны.», - заявил экс-президент США Дональд Трамп

Дональд Трамп сделал ряд заявлений. В первую очередь он обещал американцам освободить их от преступного режима действующего президента Джо Байдена. Отметил, что президент совершил множество ошибок. В частности, допустил обострение ситуации в секторе Газа и на Украине.

Дональд Трамп пообещал, что будучи президентом, решит ряд политически важных вопросов, в частности, расправится с Китаем и Ираном. В школах преобладает гендерная идеология, что уже становится проблемой. Экономика США ослабла. Южную границу давно пора закрыть, чтобы избавиться от проблем с мигрантами. Кандидат обещает выполнить все эти пункты, если народ выберет его президентом.

Дональд Трамп выступил перед сотнями американцев, которые были рады ему. На многие предложения они эмоционально аплодировали.

Ранее эксперты рассказали, как Джо Байден подстраховал себя на случай, если конгресс откажется выделять деньги Украине в 2024 году.