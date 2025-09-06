Распространение ВИЧ на Чукотке может быть связано с глобализацией: мнение вирусолога

Доктор медицинских наук Виктор Зуев в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал информацию о том, что Чукотка стала лидером по заболеваемости ВИЧ среди регионов России. Мнение эксперта размещено в телеграм-канале радиостанции.

Первое место по заболеваемости ВИЧ-инфекцией в рейтинге среди российских регионов в 2024 году занял Чукотский автономный округ, сообщило РИА Новости со ссылкой на Минздрав России. Вирусолог Зуев высказал мнение, что причина данной тенденции заключается в глобализации.

Эксперт считает, что найти точный ответ на вопрос можно при анализе некоторых статистических данных: сколько людей в последнее время посещало округ, какое количество россиян покинуло регион. На основании полученных данных рационально делать выводы.

«Можно предположить, что [глобализация — прим. ГМ] может быть причиной распространения заболевания», — отметил эксперт.

Эксперт отметил, что в последнее время условия мирового общения людей между собой изменились: оно стало более открытым и доступным. Граждане пересекают государственные границы. В сложившихся условиях, по мнению вирусолога, не стоит удивляться вспышки каких-либо заболеваний. Важно детально разбираться в их предпосылках.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с начала года от родителей с ВИЧ родились около 200 здоровых детей.