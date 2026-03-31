«Рассекал среди ледяной каши»: в Югре школьник устроил заплыв в ванне по реке — спасатели едва успели вмешаться

Подросток из Югры привлек внимание местных жителей необычным решением — на весенних каникулах школьник отправиться в плавание по реке в обычной ванне, сообщил muksun.fm.

По данным издания, в Урае спасатели во время патрулирования береговой зоны рек Конда и Колосья заметили мальчика, который рассекал по вскрывшейся реке среди «ледяной каши» в обычной ванне. Хотя зимой и весной реки Колосья и Конда имеют небольшую глубину — около метра и от одного до четырех метров соответственно — они опасны из-за своей вязкости.

«Подростка оперативно извлекли и передали сотрудникам полиции», — говорится в сообщении мэрии Урая.

Спасатели обратились к родителям с напоминанием, что дети не должны находиться у воды без сопровождения взрослых. Если кто-то заметил подобное, рекомендовано сразу сообщить в полицию или единую дежурно-диспетчерскую службу.

В администрации также напомнили, что каникулы — время повышенной опасности для детей, так как несовершеннолетние часто остаются без присмотра. Родителей просят следить, где находятся их дети и чем занимаются.

