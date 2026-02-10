Уральский экономист Иван Вилков высказал мнение, что в настоящее время налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) принят в России не будет, сообщил muksun.fm.

По мнению эксперта, правительство может решить ввести налог в течение года, но при одном условии. Депутаты должны быть уверены в рациональности инициативы. В прошлые периоды данное решение не было полностью поддержано.

«Риск в том плане, если разница между доходами и расходами будет относительно небольшой, то бюджет меньше получит, особенно в нынешних условиях. Нефтяная компания — это по сути, что такое? Это предприятие, которое использует достояние народа, добывает его и продает. То есть, она не сама производит готовый продукт, а выступает, как оператор. Поэтому налогообложение здесь значительно выше, чем с той же обрабатывающей промышленностью или сферой услуг. Режим НДД считается льготным и более лояльным, но попадает под него сейчас часть месторождений. И тут важно, что скажет Минфин. У них больше данных, но сейчас, даже если дать этот режим, то налоговые поступления с нефтянки должны снизится, а это сейчас невыгодно», — поясняет экономист Иван Вилков.

По оценке независимого экономиста Дмитрия Адамидова, фискальные правила должны отличаться ясностью, однако на практике наблюдается противоположная тенденция. В настоящий момент для каждого сегмента нефтегазовой промышленности установлен отдельный налоговый регламент.

По мнению эксперта, до сих пор отсутствует четкое понимание того, как вся эта система должна функционировать на практике. Не исключено, что если сфера действия налога на дополнительный доход (НДД) будет расширена и регуляторы увидят, что нагрузка на компании снизилась, то вскоре могут быть внедрены новые инструменты для ужесточения фискального давления.

«Мы вводим налоги, чтобы закрыть дыру здесь и сейчас, а потом могут их отменить. Сейчас далеко никто не смотрит. Непонятная ситуация с внешним контуром, и непонятная история с перестройкой власти на новые принципы. Думаю, что-то сложнее для нефтяников уже трудно придумать. И мне кажется, что сейчас все ждут выправления конъюнктуры. Но, если не выправится? Все пытаются переосмыслить место нефтегаза, но внятного его образа, описывающего „где он“, „что он“, — нет. Поэтому и все это регулирование напоминает такое шараханье из стороны в сторону», — считает аналитик Дмитрий Адамидов.

По мнению эксперта, до 2030 года не следует ожидать разрешения ключевых проблемных вопросов, стоящих перед нефтегазовым сектором, в том числе и смягчения фискальной нагрузки.

