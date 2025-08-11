Агроном Викулов перечислил способы быстрого созревания недозрелых фруктов

Многие импортные фрукты попадают на российские прилавки в недозрелом состоянии, что значительно ухудшает их вкусовые качества. Однако, как пояснил агроном Владимир Викулов, эту проблему легко решить в домашних условиях с помощью простого приема. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, абрикосы и сливы часто срывают незрелыми, но они прекрасно дозревают при комнатной температуре. Секрет в этилене - газе, который выделяют спелые плоды. Для ускорения процесса достаточно поместить незрелые фрукты в пакет со спелыми (подойдет любой фрукт) и оставить в теплом месте. Этот метод работает даже с такими «твердыми орешками», как авокадо.

Однако агроном предостерегает от употребления перезревших плодов с признаками порчи. Плесень проникает глубже видимых повреждений. Даже если срезать испорченный участок, такой фрукт остается опасным для здоровья.

Агроном подчеркнул, что эти простые советы помогут наслаждаться вкусом спелых фруктов без риска для здоровья, превратив покупку недозрелых плодов из разочарования в возможность получить идеально созревший продукт прямо у себя дома.

Ранее эксперт Крюкова назвала культуры, которые стоит посадить уже сейчас.