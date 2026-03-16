Расслабляться рано: геомагнитная нестабильность вернется 19–20 марта, а пик ожидается в конце месяца — прогноз ученых

Согласно оценкам экспертов из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук, с понедельника, 16 марта ожидается постепенное ослабление геомагнитной активности. Прогнозы эксперты свидетельствуют о том, что расслабляться рано, сообщили novostivolgograda.ru.

Ученые оценили вероятность возникновения магнитной бури в ближайшие дни примерно в 26%. Еще 40% отводится на более слабые геомагнитные возмущения. Ожидается, что колебания магнитного поля Земли останутся в пределах умеренных значений.

Согласно предварительным расчетам, нестабильность магнитосферы возможна уже 19–20 марта. Следующие периоды повышенной активности прогнозируются на 23 и 24 марта. В начале апреля геомагнитные всплески вероятны 1, 2, 6, 10 и 11 числа.

Специалисты подчеркивают: долгосрочные прогнозы могут корректироваться. Солнечная активность остается сложным для предсказания фактором, поэтому данные будут уточняться.

«В дни повышенной геомагнитной активности медики рекомендуют проявить повышенное внимание к своему состоянию здоровья», — сообщили novostivolgograda.ru.

Нормализовать самочувствие в периоды геомагнитной нестабильности помогут простые меры: достаточное потребление воды, включение в рацион продуктов с высоким содержанием магния и калия, а также неспешные прогулки на открытом воздухе, отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что первая продолжительная магнитная буря весны началась на Земле 14 марта.