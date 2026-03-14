Солнце атакует: первая продолжительная магнитная буря весны началась на Земле 14 марта

Весенний сезон преподнес сюрприз: на Земле началась первая продолжительная магнитная буря. По данным телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, примерно с полуночи по московскому времени приборы регистрируют устойчивые геомагнитные колебания. Их спровоцировал резкий рост скорости солнечного ветра — поток частиц разогнался почти до 700 км/с, что вдвое выше среднестатистических значений.

Специалисты обращают внимание на необычное постоянство текущего геомагнитного явления. В течение девяти часов подряд индекс активности удерживается на значении G1.7 — это типичный показатель для возмущений среднего уровня. Никаких признаков затухания процесса пока не зафиксировано, хотя в прогнозах на ближайшие часы допускается краткосрочное затишье. Ранее астрофизики предполагали, что продолжительность возмущений может составить до трех суток.

По информации специалистов, магнитные бури такого класса способны влиять на работу энергосистем и распространение радиоволн, особенно в высоких широтах. В средней полосе и южных регионах России воздействие будет минимальным.

«Это вторая магнитная буря марта, но первая значимая. Предыдущая была 4 числа и выглядела тогда довольно жалко — короткий эпизод, который, как предполагалось, вообще не был связан с какими-то внешними причинами», — указано в сообщении.

С начала 2026 года набралось уже 17 дней с магнитными бурями — это 23 процента от общего количества. Для сравнения: в прошлом году, который считался самым активным за последнее десятилетие, таких дней было всего 19 процентов. Текущий год уверенно обгоняет предшественника.

«На фоне бури с 3 до 7 утра по Москве наблюдались интенсивные полярные сияния уровня 8–9 по 10-балльной шкале, но центр аврорального овала к этому времени находился уже в Европе и Канаде. Теоретически уходящий хвост зоны сияний могли захватить на северо-западе страны», — отмечено в сообщении.

Ранее сообщалось, что терапевт Тарасов предупредил о пяти волнах магнитных бурь в марте 2026 года.