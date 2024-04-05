Раз в две недели стирать шторы во время таяния снега рекомендует пермский ученый
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Ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды ПНИПУ Мария Комбарова рассказала, чем опасен тающий снег, сообщает properm.ru.
Снег сразу после того, как выпал, содержит большое количество вредных веществ. Пока он лежит, он впитывает еще большее количество химикатов. Они появляются в атмосфере из-за работы транспорта и различных промышленных предприятий. Снег начинает таять. Вредные осадки в виде пыли разносятся по городам, оседая на коже, одежде людей и окружающих его предметах.
«В декабре снег, который только выпал, содержит мало загрязняющих веществ — от 0,2 грамма до 1-2 грамма на литр. К концу зимы этот показатель увеличивается во много раз — до 30 граммов. Если снег лежит возле дорог, то количество загрязнений может достигать 100 граммов на литр», — сообщает Properm.ru.
Особенно в этот период страдают аллергетики. Здоровые люди также в зоне риска. В период таяния снега эксперт рекомендует стирать шторы раз в две недели, раз в несколько дней убирать пыль с подоконников. После посещения улицы стоит тщательно вымыть руки и при возможности лицо.
Противогололедные реагенты могут навредить собакам. Для домашних питомцев можно купить специальную обувь. Во время прогулок с детьми важно следить, чтобы они не ели снег.
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