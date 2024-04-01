Подготовка к летнему сезону стартовала в парках Московской области
Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]
Во всех подмосковных парках началась подготовка к летнему сезону, она продлится до 26 апреля включительно. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами округов.
По словам министра, специалисты в ходе проведения работ уделят особое внимание очистке дорожек, промывке элементов благоустройства, подготовке фонтанов, сбору мусора с газонов прилегающих территорий. Помимо этого, им предстоит провести покрасочные работы, подготовку информационных носителей, ремонт малых архитектурных форм и не только. Контролировать проведения работ будут с помощью камер безопасного региона.
«Понятно, что еще лежит снег на некоторых территориях, но в целом подготовка уже началась. Это очистка дорожек, рыхление снега, устранение подтоплений, закупка инвентаря, очистка снежной подушки с детских площадок», — сказал Хайкин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.