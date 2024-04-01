Подготовка к летнему сезону стартовала в парках Московской области

Во всех подмосковных парках началась подготовка к летнему сезону, она продлится до 26 апреля включительно. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин в ходе совещания с руководящим составом правительства и главами округов.