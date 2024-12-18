Художник Хуссамов порадовал кузбассовцев новыми портретами на остановке

Художник Дамир Хуссамов нарисовал портреты космонавтов Юрия Гагарина и Бориса Волынова на остановочном павильоне «Площадь Победы», который расположен в Прокопьевске, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Художник Дамир Хуссамов знаменит своими работами среди жителей Кузбасса. Он наносит чаще всего на остановки красочные картины, например, портреты девушек. Иногда локацией становятся трансформаторные будки или фасады зданий. Местная администрация положительно относится к творческой деятельности горожанина.

Очередную работу художник решил посвятить космонавтам Юрию Гагарину и Борису Волынову. Для портретов мастер использовал черно-белые краски. Художник изобразил каждого космонавта с улыбкой на лице и в специальном костюме. Традиционно Дамир Хуссамов сделал фото на фоне своей работы.

Издание отмечает, что космонавт Борис Волынов — уроженец Прокопьевска. Из первого отряда космонавтов СССР Борис Валентинович единственный в России, кто скоро отпразднует свое 90-летие. Художник решил своим портретом проявить уважение и внимание к выдающемуся горожанину.

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