Разбитые авто и крик отчаяния: подросток устроил ночной погром на парковке в Подольске

В Подольске в Пахринском проезде у дома № 12 подросток повредил несколько припаркованных машин. Происшествие случилось около двух часов ночи и попало на камеры видеонаблюдения. Видео появилось в одном из телеграм-каналов, сообщил REGIONS.

На записи, которую опубликовали в одном из городских телеграм-каналов, видно, как молодой человек разбегается, запрыгивает на капот автомобиля и бьет ногой по лобовому стеклу. Судя по крику молодого человека «Не любишь меня, да?», можно предположить, что причиной поступка могла стать неразделенная любовь. Владельцы пострадавших машин уже написали заявления в полицию.

«Вот так развлекаются по ночам малолетки, Пахринский, 12, как итог два поврежденных автомобиля за ночь», — пишут авторы поста.

Корреспонденты REGIONS обратились к юристу Олегу Серябкину, чтобы узнать, какое наказание грозит молодому человеку, устроившему погром на парковке. По словам эксперта, ответственность за такие действия зависит от нескольких факторов, включая возраст нарушителя, сумму причиненного ущерба и наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств.

«Если молодого человека найдут, то его родителям придется возместить ущерб автовладельцам. Я бы посоветовал урегулировать вопрос в досудебном порядке, иначе судебные издержки могут существенно увеличить сумму выплаты», — пояснил юрист.

Юрист Серябкин обратил внимание на еще одно важное последствие. Подростка могут поставить на учет в Комиссию по делам несовершеннолетних как начинающего правонарушителя. Такая отметка вряд ли обрадует его родителей и может создать дополнительные сложности для всей семьи в будущем.

