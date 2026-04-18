ПВО и РЭБ нейтрализовали беспилотники в небе над Воронежем

В Воронеже и области силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Глава региона Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО и РЭБ обнаружили и нейтрализовали несколько беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над городом.

По имеющейся информации, в результате инцидента никто не пострадал. Однако после падения обломков зафиксированы повреждения на территории строящегося жилого дома.

Власти уточняют, что угроза атак с воздуха в регионе сохраняется. В девяти муниципалитетах Воронежской области действует режим повышенной готовности, а на всей территории введено предупреждение о возможной опасности, связанной с беспилотниками.

Ранее сообщали, что в ночь на 17 апреля 2026 года российские регионы вновь подверглись атакам украинских беспилотников.