Разделять коллектив цветом: Володин призвал отозвать резонансный документ из медучреждений

Председатель ГД Вячеслав Володин высказался по поводу документа, который стал причиной широкого общественного резонанса. В своем канале в мессенджере МАХ он сообщил, что на минувшем заседании Совета ГД парламентарии обратили внимание на активно обсуждаемую тему, по которой поступает множество обращений от граждан, проинформировал сайт Государственной Думы.

«К нам поступают обращения от медицинского сообщества в связи с тем, что в 2024 году Минздравом были разосланы рекомендации в части цвета одежды для врачей и медперсонала учреждений здравоохранения», — рассказал он.

Председатель ГД Володин отметил, что сложно сказать, почему именно сейчас вопрос приобрел такую остроту. Однако очевидно, что тема стала по-настоящему резонансной. По его словам, вполне обоснованно возник вопрос о том, зачем разрушать сложившийся образ и традиции, а также разделять коллектив, закрепляя цветом различия в должностных обязанностях сотрудников медицинских учреждений.

«Ведь образ врача, медсестры формировался столетиями: ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ!» — добавил Вячеслав Володин.

Спикер Госдумы подчеркнул, что, несмотря на рекомендательный характер документа, правильным решением будет его отозвать. С этим призывом он обратился к тем, кто направил соответствующее письмо в организации здравоохранения. По мнению парламентария, любые подобные инициативы следует предварительно обсуждать с профессиональным сообществом, прежде чем выносить их на публику.

«ДИАЛОГ — ОСНОВА ДОВЕРИЯ. ДОВЕРИЕ — ОСНОВА РАЗВИТИЯ», — заключил Председатель ГД.

