Разные участки — разные правила: что учесть при установке забора рассказал эксперт по ЖКХ

Забор между участками может стать поводом не только конфликта между соседями, но и для судебных тяжб. Общественный деятель и эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Бондарь в беседе с REGIONS рассказал , как обезопасить себя еще до появления ограждения.

Эксперт рассказал, что требования к заборам индивидуальные для каждого земельного участка в зависимости от его статуса. Например, разграничить участки, расположенные на территории СНТ, чаще всего можно только прозрачными конструкциями.

«Согласно СП 53.13330.2019, между соседями желательно ставить сетку или решетку высотой до полутора метров», — пояснил он.

Эксперт уточнил, что собственник вправе установить и сплошной забор. Предварительно необходимо заключить с соседями письменное соглашение, которое передают для одобрения в правление. Другие правила установлены для владельцев индивидуальных домов.

«Для земель ИЖС или ЛПХ нормы устанавливают местные власти в правилах землепользования и застройки», — сообщил он.

Эксперт сослался на статью 304 Гражданского кодекса РФ, которая урегулирует подобные вопросы. Однако важно понимать, что требования зависят от конкретного поселения. Специалист добавил, что сосед всегда может обратиться в суд с требованием демонтировать ограждения, если высокий забор создает тень или другие препятствия.

«Вероятно, самым верным путем будет оформление договора с соседями в простой письменной форме», — посоветовал он.

Помимо прочего, специалист обратил внимание на типичные нарушения, которые допускают владельцы. Как подчеркнул Дмитрий Бондарь, важно проверить, не выходит ли ограждение за пределы официальных границ участка. В противном случае собственнику грозит ответственность по статье 7.1 КоАП РФ, предупредил эксперт, добавив, что минимальный штраф для граждан составляет 5 тыс. руб.

«Также если поставить стену без учета интересов других людей, суд может обязать убрать ее за ваш счет», — резюмировал он.

