Разовый перевод не страшен: эксперт объяснила, какую схему платежей чаще всего проверяют контролирующие органы

Руководитель бухгалтерской службы TaxSmart Мария Лоскутова рассказала, что сами по себе переводы не облагаются налогом. По ее данным, налоговые обязательства возникают только тогда, когда речь заходит о доходе, сообщил tagilcity.ru.

По информации специалиста, ключевой вопрос, на который следует обратить внимание, — это не сам факт осуществления перевода, а его экономический смысл. То есть значение имеет то, с какой целью были переведены средства: является ли это дарением, возвратом долга, оплатой товаров или услуг, либо же это полученная прибыль. Именно экономическая природа поступления денег определяет, нужно ли платить с них налог или нет.

Эксперт высказала мнение, что чаще всего внимание привлекают не разовые операции, а повторяющаяся схема.

«Если на карту регулярно приходят деньги — раз в неделю или каждый месяц, примерно одинаковыми суммами, — это уже выглядит как системный доход. Особенно если переводы идут от разных людей», — говорит Лоскутова.

Одна из самых распространенных ошибок — отсутствие любых подтверждений, отметила эксперт. Люди не сохраняют переписку, не указывают назначение платежа, не фиксируют договоренности. Через несколько месяцев уже невозможно вспомнить, за что именно был перевод.

«Если переводы связаны с личными отношениями — возврат долга, помощь родственникам, совместные расходы — лучше иметь подтверждение. Это может быть переписка, комментарий к переводу или даже простая расписка», — советует эксперт.

Вторая ошибка — смешивание личных переводов и дохода, продолжила специалист. Когда на одну карту приходят и деньги от родственников, и оплата от клиентов, разобраться в такой каше крайне сложно. Особенно если речь идет о регулярных поступлениях. Налоговая может посчитать доходом все подряд, а доказывать обратное придется уже самому владельцу счета.

«Если человек подрабатывает и принимает оплату на карту, но считает это „просто переводами“, для налоговой это уже выглядит как доход», — поясняет Лоскутова.

