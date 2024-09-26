Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил свою деятельность

Один из самых старых онлайн-магазинов в России «Плеер.ру» приостановил свою работу. В сообщении на официальном сайте компании указано, что по техническим причинам магазин и служба поддержки клиентов временно не функционируют, сообщило издание Shopper’s.

Пользователям предлагается отправлять свои запросы на электронную почту. Похожее уведомление появилось в телеграм-канале магазина утром 25 сентября.

Клиенты «Плеер.ру» рассказали, что 24 сентября менеджеры компании заявили, что «уволились в один день». В то же время на сайте HH.ru появилось четыре вакансии от бывших сотрудников магазина.

Это не первый случай приостановки работы магазина. Так, в марте 2019 года суд временно закрыл деятельность «Плеер.ру» на 30 дней после совместной проверки Федеральной налоговой службы и Федеральной службы безопасности по делу юрлица, управляющего сайтом, — ООО «Алеко Т».

Ранее сообщалось, что россияне стали реже ходить в магазины детских товаров.