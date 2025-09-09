Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с корреспондентом «Ридуса» предположил , что удар по Генштабу ВСУ — предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского.

Эксперт предположил, что удар по Генштабу ВСУ — это знак, что ВС РФ готовы наносить удары по украинским органам управления, чего ранее они не делали. Михаил Тимошенко не уверен, что глава киевского режима и его западные кураторы смогут правильно понять посыл Москвы.

Эксперт не может спрогнозировать, готова ли армия России сменить тактику и нанести удар по офису президента Украины. Однако он и не видит в этом необходимости. Михаил Тимошенко предположил, что в результате атаки президент Украины может погибнуть. В глобальном плане его смерть не повлияет на разрешение украинского конфликта.

«Допустим, Зеленский погибнет. Разве это остановит кровопролитие? Не думаю», — указал Тимошенко в интервью «Ридусу».

Ранее политолог Маркелов в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» назвал три сценария будущего Украины.