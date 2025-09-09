«Разве это остановит кровопролитие?»: эксперт рассказал, что может означать удар по Генштабу ВСУ
Полковник Тимошенко: удар по Генштабу ВСУ может быть сигналом для Зеленского
Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с корреспондентом «Ридуса» предположил, что удар по Генштабу ВСУ — предупреждение для президента Украины Владимира Зеленского.
Эксперт предположил, что удар по Генштабу ВСУ — это знак, что ВС РФ готовы наносить удары по украинским органам управления, чего ранее они не делали. Михаил Тимошенко не уверен, что глава киевского режима и его западные кураторы смогут правильно понять посыл Москвы.
Эксперт не может спрогнозировать, готова ли армия России сменить тактику и нанести удар по офису президента Украины. Однако он и не видит в этом необходимости. Михаил Тимошенко предположил, что в результате атаки президент Украины может погибнуть. В глобальном плане его смерть не повлияет на разрешение украинского конфликта.
«Допустим, Зеленский погибнет. Разве это остановит кровопролитие? Не думаю», — указал Тимошенко в интервью «Ридусу».
