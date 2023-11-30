«Развязывайте любые войны»: Мобилизованный из ХМАО высказал позицию относительно СВО

Мобилизованный из ХМАО Магомед Жамалдинов за проявленный героизм в зоне СВО получил награду. Мужчина рассказал, как относится к специальной операции, сообщает muksun.fm .

Мобилизованный военный СВО был ранен во время выполнения боевого задания. Также мужчина получил контузию. Его отправили лечиться в родной город. Требовалась операция. Даже находясь вдали от зоны специальной операции, мужчина не смог спокойно восстанавливаться и отдыхать. Он инициировал сбор средств на спортивный инвентарь для учебных заведений города Макеевки. Населенный пункт находится в ДНР.

После полного восстановления мужчина вернулся на СВО. Он считает, что обязан выполнять свой долг перед Родиной.

«Заключайте союзы с кем угодно, развязывайте любые войны, но никогда не трогайте русских», - заявил мобилизованный из ХМАО Магомед Жамалдинов

В городской администрации Нягани проинформировали, что военный был награжден медалью «За Отвагу». Мобилизованный этим гордится. Он продолжает отважно выполнять поставленные задачи в зоне СВО.

Мобилизованные и военные имеют определенные права и обязанности. Ранее у добровольцев были особенные условия нахождения в зоне СВО. Депутаты Государственной Думы хотят приравнять права добровольцев с мобилизованными и военными. Документ одобрен в первом чтении.