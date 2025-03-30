РБК: доступ россиян к канализации резко увеличился

По данным исследования Росстата, за два года существенно улучшились санитарно-гигиенические условия проживания россиян, сообщил РБК.

По данным ведомства, около 92% домохозяйств предполагают наличия туалетов в квартире или в частном доме.

«По сравнению с 2022 годом доля россиян с доступом к централизованной канализации увеличилась на 4,5 п.п. (показатели в 2022 и 2020 годах были практически идентичными, 72,6%), но выросла и доля домохозяйств, пользующихся индивидуальными канализационными системами, — с 4,8 до 6,2%», — сообщил РБК.

По данным ведомства, в 2024 году увеличился средний размер общей площади жилья. Он составил 27,23 кв. м. Данные сравнивали с информацией 2022 года. Тогда размер общей площади жилья достигал 24,3 кв. м. 9,7% домохозяйств планировали улучшить жилищные условия.

По данным изданий, результаты исследования Росстата об условиях жизни в России опубликовали 28 марта. Источниками для анализа стали ответы граждан, которые аналитики получили во время личного опроса. Его проводили в 2024 году на протяжении двух месяцев. Участниками стали 60 тыс. домохозяйств. Для сравнения брали данные, полученные аналогичным путем в 2022 году. Аналитики пришли к мнению, что доступ россиян к канализации резко увеличился.

По данным ведомства, улучшение условий может быть связано с переселением граждан в частный сектор и реализации различных программ на региональном уровне.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в книжном магазине описался двухлетний ребенок, которого не пустили в туалет сотрудники торговой точки.