РБК: в Москве ожидается убыль населения, а в Чечне — прирост

РБК проанализировал исследование Росстата, в котором эксперты прогнозируют, какие субъекты РФ (без учета новых регионов) покажут прирост населения, а какие — убыль. Прогноз делают для ближайших 20 лет.

Росстат прогнозирует, что до 2045 года Москва и область продемонстрируют естественную убыль населения. В ближайшие 20 лет каждый год в столице население будет сокращаться на 31,6 тысячу человек. Однако это не повлияет на общую численность населения в столице. Эксперт Ирина Калабихина пояснила, почему так происходит.

Численность населения удается сохранить на прежнем уровне в некоторых городах исключительно из-за миграции россиян из других регионов.

«Это не вызывает удивления», — отмечает завкафедрой народонаселения экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Ирина Калабихина.

Эксперт перечислила данные регионы: Москва, Подмосковье, Краснодарский край.

Что касается исследования Росстата, то в Ростовской области также ожидается убыль населения: на 23,8 тысяч человек будет становиться меньше (средние данные за месяц).

Аналитики также посчитали рост убыли по регионам в относительных величинах. Для этого расчет проводят на каждую тысячу человек. Две области (Смоленская и Тамбовская) и две республики (Карелия и Мордовия) лидируют по убыли населения при анализе относительных величин.

В Росстате также назвали регионы, в которых ожидается прирост населения. Чечня заняла лидирующую позицию. Второе место у Дагестана. Если сравнивать данные также и в относительных величинах, то Чечня не меняет позицию, а вот второе занимает Ингушетия.

Прирост происходит в регионах, где благоприятные климатические условия, развитая социальная инфраструктура и высокий экономический уровень жизни горожан.

Ранее данные Росстата позволили аналитикам прийти к мнению, что с каждым годом растет количество обращений россиян из-за ожирения, причем возраст не имеет значения.