РБК: за первый квартал 2024 года было продано примерно 365 тыс новых машин

В первом квартале 2024 года продажи автомобилей в России выросли в два раза, сообщает РБК .

Аналитики сравнили данные аналогичного периода 2023 года. Выяснилось, что с января по март 2024 году россияне приобрели около 365 тысяч новых машин. В марте, согласно открытым данным ГИБДД, на учет было поставлено 171 849 штук новых легковых автомобилей. Такой информацией владеет источник РБК.

Спрос увеличился по двум причинам. Во-первых, ранее появилось предупреждение, что в ближайшее время автомобили подорожают. Во-вторых, с 1 апреля была введена новая схема оплаты утильсбора. Теперь россияне могут ввезти автомобиль в Россию, обязательно оплатив все налоги, ставки и выплаты. Альтернативный вариант — пригнать автомобиль из стран Таможенного союза с доначислением платежей в счет утилизационного сбора.

Замгендиректора ГК «Авилон» Ренат Тюктеев рассказал, что приобретенные новые авто преимущественно китайского производства.

«Клиент начинает привыкать к маркам из Китая. Те, кто по принципиальным соображениям не рассматривал их покупку, меняют свое решение. Это положительно отражается на динамике», — отметил Тюктеев.

По итогам января и февраля 2024 года повышенным спросом у россиян пользовались марки таких автомобилей: LADA, Geely, Haval, Chery, Changan. Только LADA — автомобиль отечественного производства, остальные модели изготовлены в Китае.

«В целом китайские авто продолжают завоевывать авторынок России. Такой спрос на «китайцев» связан с уходом из страны традиционных автомобильных брендов и ростом качества китайских машин, которые продаются в топовых комплектациях за разумные деньги», — отмечает управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.

Ранее автоэксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем отличается содержание китайских, европейских и отечественных авто.