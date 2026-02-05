Реакция на переговоры: как радио «Судного дня» с помощью шифра прокомментировало события в Абу-Даби

В разгар вторых суток дипломатических переговоров в Абу-Даби вновь зафиксирована активность таинственной коротковолновой радиостанции, которую часто именуют «Судный день». Данные об этом появились в специализированном телеграм-канале «УВБ-76 логи». На сей раз передача состояла всего из одного слова, сообщил REGIONS.

«НЖТИ 89037 СУДЬБИНА 5842 7627», — говорится в сообщении.

Речь идет о станции УВБ-76, чье местоположение, согласно распространенным версиям, находится на территории России. Этот объект уже много лет приковывает интерес исследователей аномальных явлений. Большую часть времени он не передает осмысленных данных, ограничиваясь монотонным гудением. Лишь изредка в эфире звучат голосовые послания — наборы букв, цифр и условных фраз.

Наблюдатели отмечают, что подобные активности зачастую совпадают по времени со значимыми мировыми событиями, что порождает гипотезы о связи станции с глобальными процессами. Однако истинное предназначение объекта и смысл его шифровок остаются нераскрытыми.

Ранее сообщалось, что радиостанция «Судного дня» вышла в эфир на фоне очередных угроз в адрес Ирана от президента США Дональда Трампа.