Радио «Судного дня» снова в эфире: одно слово в ответ на угрозы США Ирану

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «радио Судного дня» или «Жужжалка», вышла в эфир с новым закодированным сообщением. Трансляция прозвучала на фоне очередных угроз в адрес Ирана от президента США Дональда Трампа.

Как сообщили наблюдатели в Telegram-канале «УВБ-76 Логи», в эфире прозвучала последовательность: «НЖТИ 54561 СЛАБОСТЬ 8017 8154». Ранее Трамп в своем аккаунте в соцсети предупредил Иран, чтобы страна не повторила судьбу Венесуэлы, заявив о направленной к ее берегам «огромной армаде» и призвав к срочным переговорам с США.

Радиостанция УВБ-76, предположительно используемая для передачи команд российской системе ядерного сдерживания в чрезвычайных ситуациях, многие годы является объектом внимания энтузиастов и теорий заговора. В Роскомнадзоре комментировали ее работу, призывая не относиться к публичным трансляциям слишком серьезно, так как реальные секретные сообщения вряд ли передавались бы открытым способом. Новый выход в эфир на фоне обострения геополитической риторики вновь подогревает интерес к этому феномену, балансирующему на грани реальной системы связи и мистификации.

Ранее сообщалось о том, что часы «Судного дня» переведены на отметку 85 секунд до полуночи.