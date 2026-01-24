Реальность или ловушка? «Аэрофлот» и Southwind Airlines предлагают дешевые билеты из Шереметьево

На сервисах бронирования авиабилетов появились выгодные предложения на рейсы из Москвы в Турцию — в частности, в Анталью и Стамбул. Путешественники могут приобрести билеты по привлекательным ценам, сообщил «Турдом».

По информации издания, популярное турецкое направление Анталья стало доступным всего от 6 тыс. руб. за перелет в одну сторону. По этой стоимости авиакомпания «Аэрофлот» предлагает рейсы 30 января, вылетающие из аэропорта Шереметьево в 00:25 и 14:20. В указанный тариф уже включена норма провоза багажа весом до 23 кг.

Полный маршрут туда и обратно с 30 января по 6 февраля можно найти у перевозчика Southwind Airlines за 15 тыс. руб. Рейсы этой авиакомпании также отправляются из Шереметьево и включают в базовый тариф бесплатный провоз чемодана до 10 кг.

Стоимость перелета в Стамбул начинается от 8,5 тыс. руб. в одном направлении. Билет по цене 7,5 тыс. руб. предлагает авиакомпания Southwind на даты 1 или 5 февраля. Минимальная цена на поездку туда и обратно составляет около 16 тыс. руб.

Такой вариант можно собрать, комбинируя рейсы разных авиакомпаний: например, вылететь в Стамбул 2 февраля с AJet, а вернуться в Москву 10 февраля с авиакомпанией «Победа». Однако в этом случае за провоз багажа потребуется доплатить порядка 3 тыс. руб.

