«От 5 тыс. рублей за ночь»: стало известно, какая страна возглавила рейтинг самых бюджетных направлений для россиян

Самыми популярными зарубежными направлениями для россиян остаются Турция и Белоруссия. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые приводит «Лента.ру».

Однако страной с самым низким средним чеком за проживание оказался Вьетнам, где ночь в отеле обходится в среднем в 5,1 тыс. рублей.

На противоположном конце рейтинга расположились Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Отдых там в 2025 году является самым дорогим: средняя стоимость одной ночи в жилье достигает 15,5 тыс. рублей.

Что касается внутреннего туризма, то в топ-10 самых востребованных городов России вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Адлер, Сочи, Екатеринбург, Владивосток, Краснодар и Нижний Новгород. Самыми бюджетными из них стали Адлер, Новосибирск и Краснодар, где средний чек за ночь не превышает 5 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что горнолыжный сезон в России может продлиться до середины апреля.