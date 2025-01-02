Ребенок получил ожоги лица во время новогоднего спектакля в Москве

Несовершеннолетняя девочка пострадала во время новогоднего спектакля в московском театре народной артистки Надежды Бабкиной «Русская песня», сообщает Mash.

Посещение праздничной постановки в здании театра на Олимпийском проспекте закончилось госпитализацией ребенка.

Как пишет канал, девочке десять лет. Во время спектакля сработала пиротехника, которая была нужна для украшения елки. Искры от загоревшихся конфетти полетели в сторону малолетней, сидевшей в первом ряду. Она получила серьезные ожоги лица. Пострадавшую увезла бригада скорой помощи.

Ранее сообщалось, что два ребенка сгорели заживо при пожаре в частном доме в Приморье.