Ребенок просится на «вписку»: педагог-психолог дал рекомендации родителям подростков

Эксперт отметил, что с подростками сложно обсуждать некоторые вопросы. Родители должны осознавать, что несут ответственность за жизнь и безопасность ребенка. Если вечеринка кажется им опасной, то отпускать ребенка не стоит. В случае отсутствия четких аргументов, можно обсудить участие подростка в мероприятии. Проблема в том, что постоянно отказывать сыну или дочери не получится. Реакция подростка на отказ может быть непредсказуемой.

«Резкое директивное поведение только спровоцирует подростка на утаивание собственного участия во вписках, других встречах, то есть спровоцирует, по сути, на нарушение этого самого запрета», — уточнил педагог.

Педагог-психолог Юрлов рекомендует детально обсудить с ребенком предстоящую ночевку. Главный посыл, которые должны передать взрослые члены семьи, — в любой ситуации ребенок может обратиться к ним. Родители должны быть опорой подростка. Во время семейного совета можно придумать кодовое слово. Лучше заранее договориться, что ребенок будет каждый час отправлять сообщение. Смс с кодовым словом будет означать, что на вечеринке что-то пошло не по плану. Важно, чтобы у родителей были координаты, где ночуют подростки. Также рекомендовано до мероприятия взять контакты других участников.

«Зачастую эти тактики показывают себя более эффективно, нежели однозначный запрет, который может привести к ровно противоположным результатам», — сказал Юрлов.

Издание обратило внимание, что рекомендации эксперта должны помочь в принятии решения, но не могут быть приоритетными. Родители самостоятельно принимают решения, связанные с безопасностью детей.

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