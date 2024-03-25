Редактор ИА «РосБалт» обвинил селебрити в пиаре на событиях в «Крокусе»

Николай Яременко, главный редактор ИА «РосБалт», доцент Финансового университета при правительстве РФ высказал мнение, что после страшных событий в Красногорске некоторые россияне хотят лишь попиариться, сообщает rosbalt.ru .

Николай Яременко уверен, что родственникам погибших и пострадавшим необходимо оказывать помощь. Многие спортсмены и певцы так и делают. Спикер считает, что при этом нет необходимости сразу рассказывать в социальных сетях, сколько было переведено денег. Возникает ощущение, будто благотворительность превратилась в соревнования, кто же переведет больше денег пострадавшим, кто окажется самым щедрым.

«Такое ощущение, что это какое-то соревнование, в котором обязательно нужно отметиться. Видимо, привычка хайповать и напоминать о себе по каждому поводу неисправима», — считает Николай Яременко.

В знак скорби по погибшим отменяют различные мероприятия. У редактора ИА «РосБалт» снова возникает диссонанс: стоит ли об этом публично заявлять.

«Зачем? У вас что, разнарядка по скорби? Случилась трагедия. Рапорты о том, кто и как ее переживает, уж точно никому не нужны», — уверен главный редактор ИА «РосБалт».

Собственные интересы есть и у олигархов. Так, владелец «Крокус Сити Холле» Араз Искендер оглы Агаларов заявил о восстановлении разрушенного здания в будущем. Возможно, он преследует только бизнес-цель, отмечает автор материала. В здании погибли невинные россияне. Уместно ли в этом месте организовывать развлекательные мероприятия, вопрос риторический.

«Нет, я спрошу вас иначе даже: с какими чувствами вы будете ходить в восстановленный зал на концерты?», — обращается к россиянам редактор ИА «РосБалт» Яременко.

Ранее мы сообщали, что оренбуржец написал стихотворение о теракте в «Крокусе». Его сестра, будучи фотографом, находилась 22 марта в эпицентре трагичных событий.