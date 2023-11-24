Редакция Military Watch Magazine публикует материал, автор которого назвал российский самолет МиГ-35 современнейшей техникой. Аналога у ВСУ в арсенале нет (в категории «Воздух - воздух»).

Автор перечисляет достоинства боевого самолета: возможность нанесения ударов по объектам противника по всей территории Украины, отрабатывание позиций как видимых, так и скрытых.

МиГ-35 впервые применяют в зоне СВО. Ранее техника не была использована в других вооруженных конфликтах. Предполагается, что РФ может выставить самолеты на экспорт. Они сразу будут пользоваться успехом, потому что продемонстрировали свои преимущества в бою, а не просто на испытаниях.

Автор материала перечисляет остальные достоинства модели боевого самолета, сравнивая с другой техникой РФ:

«Основными преимуществами МиГ-35 перед более тяжелыми истребителями, такими как Су-30СМ и Су-35, являются значительно меньшие потребности в техническом обслуживании и эксплуатационные расходы, меньшие требования к взлетно-посадочной полосе и низкие эксплуатационные расходы, которые он сочетает с доступом к аналогичному современному вооружению и авионике. В течение многих лет истребители этого класса в российских ВВС были единственным классом, который никогда не участвовал в боевых действиях.»

Самолет МиГ-35 может отрабатывать по любым позициям противника в любое время года и при различных погодных условиях. Считается новейшим авиационным комплексом. Способен обходить современные ПВО.

Агентство Bloomberg делится информацией, что большинство украинцев считает, что России можно отдать освобожденные территории при условии, если СВО завершится.