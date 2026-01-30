Редкая гостья: ушастая сова явилась на день рождения жительнице Подмосковья

Уникальная встреча с дикой природой произошла в Подмосковье: жительница деревни Русавкино-Поповщино Ксения стала свидетельницей визита редкой гостьи — ушастой совы. Птица была запечатлена в день рождения женщины, превратившись в неожиданный и запоминающийся подарок от самой природы, сообщил REGIONS.

Как пояснила Ксения изданию REGIONS, близлежащий полигон Торбеево, где обитает множество грызунов, традиционно привлекает хищных птиц. Однако наблюдение ушастой совы в этой местности стало для нее первым и особенно ярким событием.

«Сову здесь я увидела в первый раз, и была очень этому рада. Я стояла на автобусной остановке „Сельхозхимия“ в сторону Железнодорожного и увидела, как что-то пролетело. Сначала я не поняла что это, но потом присмотрелась: сова сидит на дереве и головой крутит. Стояла я от нее в 5 — 6 метрах. Она меня видела и не испугалась. Я еще подумала, как удачно получилось: подарок от природы на день рождения», — поделилась Ксения.

Факт редкости встречи с ушастой совой в Подмосковье подтвердил зоолог, эксперт по редким видам Павел Айгишев. Специалист объяснил, что эти птицы обычно строго придерживаются лесной среды, где их окрас обеспечивает естественную скрытность.

«Ушастая сова занесена в Красную книгу Московской области. Этот вид относится к третьей категории редкости, но все равно привлекает к себе повышенное внимание из-за сходства с филином, который находится под угрозой исчезновения», — рассказал REGIONS эксперт.

В то же время, как сообщают в областном Минэкологии, в последнее время отмечается увеличение числа гнездовий ушастых сов на окраинах деревенской зоны.

